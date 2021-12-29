غداً.. مباحثات هاتفية بين بايدن و بوتين

المستقلة/- أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين سيتحدثان عبر الهاتف الخميس بشأن “عدد من المواضيع”، في وقت تجري فيه استعدادات لإجراء محادثات أمنية بين الولايات المتحدة وروسيا الشهر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن إن الزعيمين الأميركي والروسي سوف “يناقشان عددا من المواضيع بينها المحادثات الدبلوماسية المقبلة مع روسيا”، البيت الأبيض ذكر أن الرئيس بايدن سيعرض على بوتين مسارا دبلوماسيا بشأن التوتر مع أوكرانيا.

من ناحيته قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لرويترز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم إجراء محادثات عبر الهاتف “في وقت متأخر من مساء الخميس” مع نظيره الأمريكي جو بايدن، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

 

 

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