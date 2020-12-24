غداً طرح ألبوم عمرو دياب الجديد ” يا أنا يا لاء “

المستقلة /- أعلن الفنان عمرو دياب موعد طرح ألبومه الجديد “يا أنا يا لاء”، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتب عمرو دياب، على الصورة، معلقا عليها “انتظروا البومي الجديد “#يا_أنا_يا_لاء”، يوم الجمعة ٢٥ ديسمبر الساعة الثامنة مساءً”.

حقق برومو أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة “يا أنا يا لاء” أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وشهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ويحمل اسم “يا أنا يا لاء”، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء

وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي ” أهي أهي” ، “أماكن السهر” ، “الجو جميل”.

وأحيا الهضبة حفلًا خاصًا يوم الجمعة الماضي في قصر عابدين وذلك وسط حضور لفيف من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعًا من أغنية “محسود” والتي كتب كلماتها تركي آل الشيخ ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.