غداً .. انطلاق مرحلة التصفيات من برنامج مداح الرسول

المستقلة/- تنطلق يوم غد الجمعة المرحلة التمهيدية وهي مرحلة التصفيات  من برنامج مداح الرسول ﷺ على قناة اقرأ الفضائية.

ويشارك العديد من الجنسيات من مختلف دول العالم  بمختلف اللهجات ليتأهل 36 منشد من المشتركين من حول العالم للدور الثاني للمسابقة التي يبلغ قيمة جوائزها 100 ألف ريال  .

تبث الحلقات النهائية من برنامج مداح الرسول ﷺ على قناة اقرأ الفضائية يومي الجمعة والسبت وتستمر يومياً الى بداية شهر رمضان المبارك (عدا الاحد والاثنين) في تمام الساعة 10 مساءً وتعاد 4:30  عصراً بتوقيت مكة المكرمة لنتعرف في ختامها على الفائزين بلقب مداح الرسول ﷺ  .

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