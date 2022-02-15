غالبية الأمريكيين يعتبرون السنة الأولى من ولاية بايدن فاشلة

المستقلة /- كشف استطلاع جديد للرأي أن 57% من الأمريكيين يعتبرون أن السنة الأولى من إدارة الرئيس جو بايدن كانت فاشلة، بينما يعتقد 47% منهم أنها كانت ناجحة.

وحسب الاستطلاع الذي نشره موقع The Hill فإن المستقلين واللاتينيين، وهما مجموعتان رئيسيتان من مجموعات التصويت المتأرجحة، انقلبوا ضد الإدارة، حيث اعتبرت أغلبيهم أن السنة الأولى لرئاسة بايدن فاشلة.

ويقول 39% من الأمريكيين إن بايدن والحزب الديمقراطي يركزون على قضايا إما أنهم لا يهتمون بها أو يهتمون بها قليلا 28%، وثلثهم فقط يقولون إن بايدن والديمقراطيين يركزون على القضايا التي يهتمون بها كثيرا.

وقال الموقع إن بايدن يحتاج إلى أن يظهر للناخبين أنه قادر على تحقيق النمو الاقتصادي وتأمين الوظائف، حيث لا يوافق 62% من الأمريكيين على الطريقة التي يتعامل بها مع الاقتصاد.

أما فيما يتعلق بأزمة الهجرة، فكشف استطلاع أجرته شركة Morning Consult أن 33% من الناخبين يوافقون على تعامل بايدن مع ملف الهجرة، بينما الغالبية 56% لا توافق.

وذكر الموقع أنه بدون تصحيح المسار، ستستمر تقييمات بايدن في الانخفاض، ومن شبه المؤكد أن يتقدم الحزب الجمهوري على الديمقراطي في عام 2022 وما بعده.