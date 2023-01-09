غاريث بيل يقرر اعتزال اللعب نهائياً

المستقلة/- أعلن النجم الويلزي غاريث بيل، اليوم الاثنين، اعتزاله كرة القدم ، مبينا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيعتزل اللعب في صفوف النادي وكرة القدم الدولية.

وقال كابتن ويلز البالغ من العمر 33 عاماً لمتابعيه: “بعد تفكير ودراسة متأنية، أعلن تقاعدي الفوري من النادي وكرة القدم الدولية”.

وأضاف لاعب ريال مدريد السابق”أشعر بأنني محظوظ بشكل لا يصدق لأنني حققت حلمي في ممارسة الرياضة التي أحبها. لقد أعطتني حقاً بعضاً من أفضل لحظات حياتي”.

ويعدّ بيل الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده برصيد 111 مباراة حيث قاد ويلز إلى نهائيات كأس أوروبا مرتين عامي 2016 و2021 وإلى نهائيات مونديال قطر 2022 للمرة الأولى منذ 1958.

كذلك يحمل بيل لقب الهداف التاريخي لويلز برصيد 41 هدفاً.

وأحرز في صفوف ريال مدريد الإسباني دوري أبطال أوروبا خمس مرات خلال تسع سنوات أمضاها معه (2013-2022).

وخاض بيل اللاعب السابق لأندية ساوثمبتون، وتوتنهام، وريال مدريد، ولوس أنجليس إف سي، آخر مباراة له في صفوف منتخب بلاده في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضد إنكلترا في دور المجموعات من مونديال قطر.

اقرأ المزيد
اخبار فلسطين

اشتيه: إسرائيل تشن حرباً لتقويض السلطة الفلسطينية

اخبار العراق

وفد إيراني اقتصادي رفيع المستوى في ضيـافة هيئــة الإستثمار

اخبار العراق

شمول أكثر من 11 الف امرأة براتب الرعاية في كربلاء

اخر الاخبار

بسبب إعدام متظاهرين..الدول الاوربية تستدعي دبلوماسيي إيران

اخر الاخبار

سبعد عام من الاعتزال .. أجويرو يعود للعب مجددا

اخبار السعودية

في السعودية … مواجهة جديدة بين ميسي ورونالدو

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

غاريث بيل يقرر اعتزال اللعب نهائياً

اخبار العراق

وفد إيراني اقتصادي رفيع المستوى في ضيـافة هيئــة الإستثمار

اخر الاخبار

فوز منتخب العراق على السعودية بهدفين نظيفين ضمن خليجي 25

اخر الاخبار

بسبب إعدام متظاهرين..الدول الاوربية تستدعي دبلوماسيي إيران

اخر الاخبار

سبعد عام من الاعتزال .. أجويرو يعود للعب مجددا

اخبار السعودية

في السعودية … مواجهة جديدة بين ميسي ورونالدو

اخر الاخبار

بتهمة قتل بناتها ..”ميديا” اليونانية امام القضاء وسط سخط شعبي

اخر الاخبار

بتهمة قتل بناتها ..”ميديا” اليونانية امام القضاء وسط سخط شعبي

اخبار العراق

اقامتها الفاو .. ورشة تدريبية عن إجراءات الحجر الصحي البيطري والفحص الحدودي

اخبار العراق

بالتزامن مع السيول.. موارد ميسان تباشر بتدعيم السداد الترابية

اخر الاخبار

فاضل المزروعي يطرح  “نظرات العيون”

اخر الاخبار

النزاهة تنفذ أمر قبض بحق رئيس استثمار صلاح الدين

اخر الاخبار

خبراء: مشروبات شائعة تؤدي إلى زيادة تساقط الشعر

اخبار العراق

البنك المركزي يؤكد أهمية تبادل الخبرات مع الهند

اخبار العراق

السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة التقاعد الوطنية

اخبار العراق

القضاء العراقي..يناقش في ايران عملية اغتيال قاسم سليماني

اخبار العراق

المالية: نسبة إنجاز مسودة موازنة 2023 بلغت أكثر من 95‎%