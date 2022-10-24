غارات إسرائيلية تستهدف محيط دمشق

صورة ارشيفية

المستقلة/- استهدفت غارات جوية إسرائيلية ظهر الإثنين نقاطاً في محيط دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية، في ثاني ضربات من هذا النوع في ثلاثة أيام فقط.

ونادراً ما تشن الطائرات الحربية الإسرائيلية ضربات في سوريا خلال النهار، بل تتكرر غاراتها خلال ساعات الليل وغالباً ما تستهدف مواقع ينشط فيها مقاتلون موالون لإيران أو حزب الله اللبناني.

وقال مصدر عسكري سوري “حوالى الساعة 14,00 من ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

وأضاف “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس والاعلام الرسمي السوري عن سماع دوي انفجارات في العاصمة. من دون أن تتضح ماهية المواقع المستهدفة.

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