عيضه المنهالي يتغزل بجمال “السولعي” (فيديو)

المستقلة/- أطلق صوت الإمارات الفنان عيضة المنهالي أحدث أغنياته من اللون الشعبي الإماراتي بعنوان “السولعي” متعاون بها مع الشاعر الإماراتي سعيد بن مصلح وألحان سفير الألحان الإماراتي الفنان فايز السعيد، مسنداً مهمة التوزيع الموسيقي للموزع زيد نديم.

يقول مطلع الأغنية:

لا يا شبيه السولعي

لولا القلايد والثياب

جيدٍ و خد و مدمعي

وخصرٍ مجلّده الشباب

أشتاقلك و إنته معي

قربك هنا بعدك عذاب

وعرض المنهالي أغنية “السولعي” عبر قناته الرسمية في اليوتيوب، من خلال فيديو ممنتج حمل كلمات الأغنية، وعبر جميع الإذاعات المحلية في الإمارات والخليجية والعربية، الى جانب المكتبات الموسيقية المتخصصة عبر منصات الشهيرة المتخصصة في عرض وسماع الأغنيات.

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