عيضة المنهالي يقطف “يا سلوتي”

المستقلة/- أطلقت شركة الخوار للإنتاج الفني الأغنية الحديدة “يا سلوتي” وهي من أشعار الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، وألحان عبدالله المعمري وغناء صوت الإمارات الفنان عيضة المنهالي، فيما قام بتوزيعها موسيقياً الموزع الموسيقي زيد عادل.

قصيدة “يا سلوتي” تتميز بتميز الأسلوب، وروح الأصالة الشعرية الإماراتية، وبالرغم من الألم والشجن الكثير الذي تحمله أبيات القصيدة إلا أنها ظهرت في قالب غنائي جميل جعلها تلامس شغاف الأحاسيس، وهي درّة من درر الشاعرة علياء بنت خليفة آل مكتوم، هذه الشاعرة التي كلما قدمت عملاً غنائياً جديداً نلاحظ تميز أعمالها عن باقي الأعمال الفنية الأخرى، وتقول بعض أبيات قصيدة “يا سلوتي”:

ترسم على كوني انشراحي

واشوف دنيايه فسيحه

يا ورد .. يا زهر الأقاحي

يا معطرٍ يشذي بريحه

و توجت هذه الأبيات الجميلة بصوت الإمارات الفنان عيضة المنهالي لتتواصل روح الأصالة في هذا العمل الفني الجديد، وفي الختام قالت:

تفداك روحٍ بانذياحي

مرمايةٍ خلِّت طريحه

حظي تخلى والنجاحي

يا سلوتي كيف النصيحه؟