عيضة المنهالي يقطف “يا سلوتي”

المستقلة/- أطلقت شركة الخوار للإنتاج الفني الأغنية الحديدة “يا سلوتي” وهي من أشعار الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، وألحان عبدالله المعمري وغناء صوت الإمارات الفنان عيضة المنهالي، فيما قام بتوزيعها موسيقياً الموزع الموسيقي زيد عادل.

قصيدة “يا سلوتي” تتميز بتميز الأسلوب، وروح الأصالة الشعرية الإماراتية، وبالرغم من الألم والشجن الكثير الذي تحمله أبيات القصيدة إلا أنها ظهرت في قالب غنائي جميل جعلها تلامس شغاف الأحاسيس، وهي درّة من درر الشاعرة علياء بنت خليفة آل مكتوم، هذه الشاعرة التي كلما قدمت عملاً غنائياً جديداً نلاحظ تميز أعمالها عن باقي الأعمال الفنية الأخرى، وتقول بعض أبيات قصيدة “يا سلوتي”:

ترسم على كوني انشراحي

واشوف دنيايه فسيحه

يا ورد .. يا زهر الأقاحي

يا معطرٍ يشذي بريحه

و توجت هذه الأبيات الجميلة بصوت الإمارات الفنان عيضة المنهالي لتتواصل روح الأصالة في هذا العمل الفني الجديد، وفي الختام قالت:

تفداك روحٍ بانذياحي

مرمايةٍ خلِّت طريحه

حظي تخلى والنجاحي

يا سلوتي كيف النصيحه؟

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

ليس  الأول.. ضبط خرق في انبوب نفطي في ميسان

الاخبار

قائمة المنتخب العراقي لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية

اخبار العراق

النزاهة تضبط موظفا في منفذ الشيب يتلاعب بضريبة البضائع

اخر الاخبار

مساء اليوم.. قمة نارية تجمع ليفربول الانكليزي واتلتكو مدريد الاسباني

اخبار العراق

طقس العراق : سحابة رعدية عملاقة تؤثر على الانبار ونينوى بزخات غزيرة

اخر الاخبار

موظفة تتقدم بشكوى ضد شركة آبل بعد فضحها لحالات التحرش والتمييز

اخبار العراق

ضبط 4 شاحنات محملة بمواد متنوعة معدة للتهريب في جمرك المنطقة الشمالية

اخبار العراق

ضبط 4 شاحنات محملة بمواد متنوعة معدة للتهريب في جمرك المنطقة الشمالية

اخر الاخبار

الرئيس الامريكي يحمل منظمة اوبك ارتفاع اسعار النفط والبنزين

اخر الاخبار

تراجع اسعر النفط بعد زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير

اخبار العراق

الهيتي : قانون الضمان الصحي من أفضل القوانين التي شرعها مجلس النواب

اخبار العراق

الكهرباء تؤسس فريق اعلامي لدعم الطاقة المتجددة من الشمس والرياح

اخبار العراق

مستشار : إنجاز حفر عددٍ من الآبار النفطية بين محافظتي المثنى وذي قار

اخبار العراق

بسبب شح المياه.. العراق يتجه نحو تقليل الاعتماد على السدود

اخبار العراق

وزارة العمل تستعد لإطلاق استمارة للمستفيدين من رواتب شبكة الحماية

اخبار العراق

لجنة تعتبر مبلغ التريليون دينار غير كاف لتعويض متضرري نينوى

اخبار العراق

ارتفاع خطير بحالات التسمم في ميسان