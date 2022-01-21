عيضة المنهالي يسأل “وينك” بأشعار نهيان بن زايد آل نهيان

المستقلة/- من أشعار الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، يجدد “صوت الإمارات” الفنان عيضة المنهالي تعاونه معه بأغنية جديدة حملت عنوان “وينك”، تصدى لتلحينها وغنائها المنهالي بنفسه، وقام بعملية التوزيع الموسيقي حسام كامل، ومكس وماستر المهندس جاسم محمد، متسائلاً في كلمات الأغنية قائلاً:

وينك .. ماشفت انا عينك

وينك .. مشتاق انا وينك

..

غايب عن الأحباب ..

و تخفّي الأسباب ..

وينك يا حبيّبي وينك

..

هجرك .. ما نحتمل هجرك

عذرك .. ما قلت لي عذرك

وقد طرح العمل “وينك” ضمن فيديو ممنتج جميل، تضمن أشعار الأغنية مع الغناء، وقد عرضها عيضة المنهالي عبر قناته الخاصة والرسمية باليوتيوب، الى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وعبر جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغاني.