عيضة المنهالي يحقّق الأرقام القياسية بالحضور الجماهيري في 3 حفلات متتالية

المستقلة/-حقّق “صوت الإمارات” الفنان عيضة المنهالي أرقاماً قياسية في عدد الحضور الجماهيري، وتصدّر “تريند” لمجموعة من قوائم مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة في الإمارات وعدد من الدول العربية، وذلك عبر ثلاث حفلات غنائية متتالية ناجحة، قدمها ما بين العاصمة الإماراتية أبوظبي، ومدينة دبي، وفي معرض “إكسبو 2020 دبي”، تاركاً ذكرى جميلة فرحة لكل من حضر الحفلات الثلاث من الجمهور الإماراتي والخليجي والعربي.

وبدأ المنهالي احتفالاته في ذكرى مرور 50 عاماً على قيام الإتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، من مهرجان الحصن في أبوظبي يوم 26 نوفمبر 2021، ، وقدم مجموعة من الأغنيات وسط تفاعل منقطع النظير من الجمهور الحاضر من جميع إمارات الدولة مسجلاً نجاحاً وعدد كبير من الحضور يعد الأكبر خلال فترة إنعقاد المهرجان التراثي الإماراتي، والذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للثقافة.

الحفل التالي، أحياه عيضة المنهالي في منصة اليوبيل في معرض “إكسبو 2020 دبي” يوم 2 ديسمبر 2021، وبحضور كبير جداً من الجمهور الذي تجمّع في المنصة وسط هتافات متواصلة فرحاً وحباً وتفاعلاً مع أغنيات المنهالي المتنوعة من بين الألوان الغنائية الإماراتية والخليجية والعربية، ليسجل من أكثر وأكبر الحضور الجماهري في حفلات “إكسبو 2020” زارعاً كل مشاعر السعادة بين الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات.

ختام حفلات اليوم الوطني الـ50 للإمارات، سجله عيضة المنهالي مع الجمهور في حديقة البرج وسط مدينة دبي، ليقدم حفلاً غنائياً وجماهرياً برفقة فرقته الموسيقية، سيبقى عالقاً بأذهان الحضور كذكرى جميلة لاحتفالية كبيرة مع “صوت الإمارات” الذي قدم ونوّع في إختيارات أغنياته الذي طالبه بها الجمهور باستمرار خلال الحفل الذي حمل عنوان “كامل العدد” من تنظيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وشركة إعمار، ومجموعة mbc للحفلات.

هذا وشكر عيضة المنهالي الجمهور في جميع الحفلات، مثنياً على التنظيم الرائع في الحفلات الغنائية الثلاثة في أبوظبي ودبي وإكسبو 2020، واعداً بالمزيد من النجاحات مع الجمهور الذي يكن له كل الإحترام والتقدير.