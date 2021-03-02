عيضة المنهالي مشتاق في “الغزال الريّض” أشعار نهيان بن زايد

المستقلة/-من أشعار الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان، طرح “صوت الإمارات” الفنان عيضة المنهالي أغنية منفردة جديدة بعنوان “الغزال الريّض” من الحانه وغنائه، وضع لها لحن من اللون الموسيقي الإماراتي تصدى لتوزيع موسيقاها الموزع إبراهيم السويدي، وقام بعملية المكس والماسترينج مهندس الصوت ماجد صالح، وتم تسجيل وتنفيذ العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحمل أغنية “الغزال الريّض” كلمات غزلية، تم التعبير عنها بشكل ملفت وجميل وحساس من الشاعر الشيخ نهيّان بن زايد بالكلمة الشعبية الإماراتية الخليجية، زاد عليها احساس وأداء “صوت الإمارات” فيها، مما شكّل أغنية عاطفية جمعت كل أحساس العشق والغرام بالكلمة واللحن والأداء، حيث يقول في مقدمة القصيدة:

قلبي بحبك ينبض

والشوق فيه يزيد

وان مر طيفك هيض

خلا العيون تحيد

يا ذا الغزال الريض

قايد عزال البيد

ع القلب انته مفوض

و ماحد غيرك سيد

و عرض العمل “الغزال الريّض” وطرح من خلال قناة الفنان عيضة المنهالي في اليوتيوب بشكل حصري، متضمناً فيديو ممنتج متضمن كلمات الأغنية، الى جانب جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، والمكتبات والمنصات الموسيقية المتخصصة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مجلس النواب الليبي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات العامة فى الموعد المحدد

اخر الاخبار

الحلبوسي يستقبل السفير الأميركي ماثيو تولر

اخر الاخبار

ضغوط من قبل البارزاني على عائلة الطالباني لاطلاق سراح المتهمين بمحاولة اغتيال غالب محمد

اخر الاخبار

الصحة تؤكد انها اوصت اللجنة العليا بفرض حظر شامل ولمدة 10 ايام

اخبار مصر

تجديد تعيين أبو الغيط  أمينا عام للجامعة العربية لفترة جديدة

اخر الاخبار

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخر الاخبار

أبو الغيط يبحث مع مريم الصادق المهدي الدعم العربي لعملية الانتقال في السودان

اخر الاخبار

كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يستضيف إشبيلية في مباراة حاسمة

اخر الاخبار

إثيوبيا  ترد على بيان مصر والسودان بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

فيديو.. تامر عاشور يتصدر التريند بـ”بقول عادي”

اخبار مصر

مصر تنفى إطلاق رابط إلكتروني لنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

اخر الاخبار

تعرف على أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الاربعاء

اخر الاخبار

سامسونغ تتطلق هاتفها الذكي Galaxy A32 في الهند

اخر الاخبار

مسؤولة بريطانية : زيادة طبقات الكمامة تزيد من فاعليتها وتمنع الاصابة بكورونا

اخر الاخبار

باحثون : تناول حصتين من الفاكهة و3 من الخضراوات للحصول على حياة أطول