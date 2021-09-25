عيضة المنهالي: اكسبو 2020 دبي سيدهش العالم وسيرسم المستقبل للبشرية

المستقلة/- أكد “صوت الإمارات” الفنان عيضة المنهالي اثناء زيارته الى مدينة “اكسبو 2020 دبي” فخره بأن يقام هذا الحدث العالمي على أرض الإمارات، وهو نتيجة العمل المستمر من النجاحات الإستثنائية للإمارات أمام شعوب العالم، وقال: “سيندهش العالم من حجم التجهيزات والإمكانيات الضخمة التي أعدت من أجل إستقبال العالم في هذا الحدث، فهو فخر لكل إماراتي وعربي، خاصة وأنه يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وبمشاركة 192 دولة”.

وزار المنهالي موقع اكسبو 2020 في دبي بدعوة رسمية ، حيث تجول بين أجنحة الموقع ودول المشاركة ، بالإضافة الى ساحة الوصل، التي تعتبر درة تاج موقع إكسبو 2020 دبي، وأحدث معالم دبي والإمارات الحضارية، والتي سيقام عليها حفل الإفتتاح يوم 30 سبتمبر 2021.

وقال: “سيكون إكسبو 2020 دبي منصة لتحقيق المزيد من الإبداعات الإنسانية ودعم منجزاتها ونبوغها ومستقبلها، وسيكون منصة إماراتية بامتياز تجسد طموح قيادتها الرشيدة في تعزيز التعاون مع جميع دول العالم وشعوبها، وسيكون هناك دوراً مهماً للفنون والثقافة وتبادلها بين الأمم المشاركة.

واكد المنهالي أن إكسبو 2020 دبي سيكون أضخم لقاء فني ثقافي في العالم، إذ سيوفر تجارب مدهشة وملهمة ستكون مختلفة في أدائها وتجربتها عن كل شيء سابق” وأضاف: أنا فخور جداً أنني من أبناء هذا الوطن العربي العالمي في كل شي.

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