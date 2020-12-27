عودة (98) نازحا من مخيم عامرية الفلوجة الى مناطقهم الأصلية

عودة (98) نازحا من مخيم عامرية الفلوجة الى مناطقهم الأصلية

المستقلة.. اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (30) اسرة نازحة بواقع (98) فردا من مخيم عامرية الفلوجة الى مناطقهم الاصلية في محافظتي الانبار وصلاح الدين ، ضمن حملة الطوارئ لإعادة النازحين .

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ” تمت اعادة دفعتين بواقع (79) فردا من مخيم عامرية الفلوجة الى اقضية الخالدية والفلوجة والقائم وناحية العبيدي في محافظة الانبار و (19) فردا الى محافظة صلاح الدين “.

وأشار الى ان” عودة الاسر جاءت بعد إتمام التدقيق الامني لهم وبالتعاون مع محافظ الانبار وقيادة عمليات الانبار ووزارة النقل وتم إيصال الاسر الى مناطق سكناهم الاصلية