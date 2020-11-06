عودة (730) نازحا من مخيم حمام العليل لمناطق سكناهم الاصلية

المستقلة..اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو عن عودة (146) اسرة نازحة بواقع (730) كدفعة جديدة من النازحين الى مناطق سكناهم الاصلية في الموصل و الشورة ، ضمن برنامج العودة الطوعية والآمنة التي تنظمها الوزارة.

و قالت جابرو أن ” الأيام المقبلة ستشهد عودة وجبات جديدة للاسر النازحة من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية تمهيدا لغلق المخيمات وانهاء ملف النزوح في البلاد .

واوضحت ان ” على النازحين في المخيمات الراغبين بالعودة الطوعية التواصل مع كوادر فروع الوزارة بغية التنسيق معهم لتأمين مستلزمات العودة من كل الجوانب توفيرا للوقت وللجهد المبذول على هذا الصعيد ، مؤكدة ان الوزارة عازمة على انهاء هذا الملف باسرع وقت بعد تامين عودة كريمة للاسر النازحة .

وكانت جابرو قد شحثت الأيام الماضية خطة الوزارة باقفال مخيمات النازحين واعادتهم الى مناطقهم الاصلية مع قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الوطني والجهات ذات العلاقة.

وسبق للوزارة ان أعلنت عن اغلاق عدد من مخيمات النازحين في كربلاء وبغداد والانبار.