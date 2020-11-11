عودة (4.192) نازحا من المخيمات الى مناطق سكناهم

المستقلة.. كشفت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم عن عودة جديدة للنازحين بواقع (4,192) نازحا كدفعة جديدة إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظات نينوى و ديالى و الأنبار ضمن خطة الطوارئ التي تبنتها الوزارة . و قال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ” تم أعادة دفعة جديدة من النازحين بواقع (3,491) نازحا من مخيم حمام العليل ومخيمي الجدعة الأول والخامس في محافظة نينوى إلى مناطق سكناهم في ( الموصل ، تل عبطة ، القيارة ، الحضر ، البعاج ، المحلبية ، القيروان ، ربيعة ، تلعفر ، زمار ، حمام العليل ، الكسك وسنجار ) ، مبينا أن العودة جاءت بالتنسيق مع المحافظة والقوات الأمنية ووزارة النقل “.

وأشار الى أن ” مخيم الوند 1 شهد عودة (441) نازحا إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء المقدادية و ناحيتي جلولاء و السعدية فيما شهد مخيم المدينة السياحية في محافظة الأنبار عودة وجبة من النازحين و البالغة ( 260 ) نازحا إلى مناطق سكناهم الأصلية في ( القائم ، الفلوجة ، رمانة و الصقلاوية )”.

ونوه الى أن ” عودة الاسر تتم بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع الجهات الادارية و الامنية و وزارة النقل فضلا عن القيام بايصال النازحين الى مناطق سكناهم الاصلية هذا وقد تبنت الوزارة مؤخرا خطة الطوارئ كاجراء تمهيدي لغلق المخيمات في خطوة تسبق انهاء ملف النزوح كجزء من ستراتيجية الوزارة .