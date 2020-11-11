عودة (4.192) نازحا من المخيمات الى مناطق سكناهم
المستقلة.. كشفت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم عن عودة جديدة للنازحين بواقع (4,192) نازحا كدفعة جديدة إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظات نينوى و ديالى و الأنبار ضمن خطة الطوارئ التي تبنتها الوزارة . و قال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ” تم أعادة دفعة جديدة من النازحين بواقع (3,491) نازحا من مخيم حمام العليل ومخيمي الجدعة الأول والخامس في محافظة نينوى إلى مناطق سكناهم في ( الموصل ، تل عبطة ، القيارة ، الحضر ، البعاج ، المحلبية ، القيروان ، ربيعة ، تلعفر ، زمار ، حمام العليل ، الكسك وسنجار ) ، مبينا أن العودة جاءت بالتنسيق مع المحافظة والقوات الأمنية ووزارة النقل “.
وأشار الى أن ” مخيم الوند 1 شهد عودة (441) نازحا إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء المقدادية و ناحيتي جلولاء و السعدية فيما شهد مخيم المدينة السياحية في محافظة الأنبار عودة وجبة من النازحين و البالغة ( 260 ) نازحا إلى مناطق سكناهم الأصلية في ( القائم ، الفلوجة ، رمانة و الصقلاوية )”.
ونوه الى أن ” عودة الاسر تتم بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع الجهات الادارية و الامنية و وزارة النقل فضلا عن القيام بايصال النازحين الى مناطق سكناهم الاصلية هذا وقد تبنت الوزارة مؤخرا خطة الطوارئ كاجراء تمهيدي لغلق المخيمات في خطوة تسبق انهاء ملف النزوح كجزء من ستراتيجية الوزارة .
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