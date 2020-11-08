عودة (2.131) نازحا من المخيمات لمناطق سكناهم الاصلية في نينوى و ديالى

المستقلة.. اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو عن عودة (2.131) نازحا كدفعة جديدة عائدة من مخيمات النزوح الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظتي نينوى و ديالى ، ضمن برنامج العودة الطوعية والآمنة التي تنظمها الوزارة .

و قالت جابرو أن ” مخيم حمام العليل ومخيمي الجدعة الاول والخامس في محافظة نينوى شهدت عودة (1,976) نازحا الى مناطق سكناهم في ( الموصل و تل عبطة و القيارة و الخضر و البعاج و مخمور و المحلبية و القيروان و ربيعة و تلعفر) ” .

و اضافت ان ” مخيم الوند الثاني في محافظة ديالى شهد عودة (155) نازحا الى مناطق سكناهم الاصلية في ناحيتي جلولاء و السعدية ، موضحة ان الأيام المقبلة ستشهد عودة وجبات جديدة للاسر النازحة من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية تمهيدا لغلق المخيمات وانهاء ملف النزوح في البلاد “. م

وأكدت الوزيرة سعي الوزارة لإغلاق ملف النازحين بأسرع وقت ممكن بعودة جميع الاسر النازحة إلى مناطق سكناهم الاصلية طوعيا مع حل كل الاشكالات التي من شأنها عرقلة عملية عودة الاهالي إلى مناطقهم .