عودة ( 104 ) عراقيا من مخيمي اكدة و عين عيسى للنازحين طوعيا

المستقلة/-أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة ( 104 ) مواطنا عراقيا من مخيمي اكدة و عين عيسى المتواجدين على الحدود السورية التركية الى ارض الوطن ، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية .

وذكر معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة دريد جميل ان” مكتب الوزارة في الجمهورية التركية قام بإعادة ( 104 ) مواطن من العراقيين المتواجدين في مخيمي اكدة و عين عيسى على الحدود السورية التركية الى مناطقهم الاصلية في محافظات نينوى و الانبار و صلاح الدين “.

وأشار الى ” اعادتهم من المخيمات الى تركيا ومن ثم إلى أرض الوطن براً عبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك ، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد “.

 

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزير يتهم الحكومات المحلية برمي “مياه المجاري والقاذورات” في الاهوار

اخبار العراق

الكاظمي يوجه بسرعة الكشف عن قتلة الوزني

اخبار العراق

العراق يمتلك أكثر من 96 طنا من الذهب كاحتياطي

اخبار العراق

الكاظمي يوجه الاجهزة الامنية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط الوزني

سياسية

رئيس حكومة كوردستان : بغداد لم ترسل حصة الإقليم من الموازنة حتى الان

اخر الاخبار

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعه في اربيل

اخر الاخبار

استراتيجية بايدن للشرق الأوسط وتداعياتها الجيوسياسية

اخر الاخبار

استراتيجية بايدن للشرق الأوسط وتداعياتها الجيوسياسية

اخبار العراق

عالية نصيف تكشف عن وجود فائض بالايرادات النفطية

اخبار السعودية

السعودية تعلن إقامة موسم الحج لهذا العام .. وفق الاجراءات الصحية

اخبار العراق

العراق يسجل 4167 أصابة جديدة بكورونا و 30 وفاة .. والملقحين 432506

اخر الاخبار

إيران تعين سفيرا جديدا لدى دمشق

اخر الاخبار

طيران الإمارات يعلن نقل الإمدادات الطبية من دبى للهند دون رسوم

اخر الاخبار

انفجار في ناقلة نفط قبالة ساحل بانياس السورية  

اخر الاخبار

السودان .. البرهان يتوجه للإمارات فى زيارة رسمية

عربي

مصر.. مجلس النواب يوافق على إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات

اخبار مصر

وزيرة الصحة: الوضع الوبائى لكورونا فى مصر مستقر ولا يوجد سلالات جديدة للفيروس