عودة ( 104 ) عراقيا من مخيمي اكدة و عين عيسى للنازحين طوعيا

المستقلة/-أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة ( 104 ) مواطنا عراقيا من مخيمي اكدة و عين عيسى المتواجدين على الحدود السورية التركية الى ارض الوطن ، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية .

وذكر معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة دريد جميل ان” مكتب الوزارة في الجمهورية التركية قام بإعادة ( 104 ) مواطن من العراقيين المتواجدين في مخيمي اكدة و عين عيسى على الحدود السورية التركية الى مناطقهم الاصلية في محافظات نينوى و الانبار و صلاح الدين “.

وأشار الى ” اعادتهم من المخيمات الى تركيا ومن ثم إلى أرض الوطن براً عبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك ، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد “.