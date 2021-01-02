عودة 100 مهاجر عراقي من تركيا إلى أرض الوطن طوعيا

المستقلة.. أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (100) مواطنا عراقيا من محافظة انقرة التركية الى ارض الوطن ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية .

وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسه ” قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادتهم الى ارض الوطن “.

واضاف ” تم أعادتهم براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البلاد ” ، موضحا ان” اغلب العائدين عادوا الى مناطقهم الاصلية في محافظات نينوى و صلاح الدين و الانبار .