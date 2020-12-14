عودة خدمات جوجل Google بعد انقطاعها على مستوى العالم

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المستقلة /- عادت منذ قليل خدمات جوجل للعمل بعد توقف حدث على مستوى العالم، كما عادت خدمات موقع الفيديوهات اليوتيوب.

كان قد رصد موقع المستقلة مشكلة  باغلب بخدمات جوجل منها خدمة البحث الجي ميل واليوتيوب وجوجل درايف وستاديا ومتجر جوجل، واشتكي العديد من الاشخاص على مستوي العالم بسقوط الموقع والخدمات المقدمة من جوجل بشكل عام.

وكانت قد تعرض تطبيق موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، اليوم الأثنين إلى عطل مفاجئ، تسبب في توقف خدمة مشاهدة الفيديوهات للمستخدمين، وعلى الفور تصدر هاشتاج اليوتيوب، موقع التدوين تويتر، حيث تساءل الكثير عن السبب وراء تعطل الخدمة ومتي ستعود.

 

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