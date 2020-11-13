عودة حواضن عصابات داعش من جديد

المستقلة /-كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن عودة بعض جيوب وحواضن عصابات داعش الارهابية للنشاط من جديد، فيما طالبت بتكثيف الجهد الاستخباراتي للسيطرة على تلك الجماعات.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح ان “هنالك جيوب تعمل لصالح عصابات داعش الارهابية تعمل في بعض المناطق وتحاول اعادة النشاط الارهابي مجددا”، لافتا الى ان “عودة نشاط داعش تتحمله الجهات الاستخباراتية وعليها ضبط العمل الامني في تلك المناطق”.

وأضاف ان “جميع عناوين عصابات داعش الارهابية تحت يد القوات الامنية ويجب عليها ان تتحرك لانهاء الثغرات الامنية الاخيرة”، مبينا ان “التأهب بعد تنفيذ الهجوم امر غير صحيح بل يجب ان يكون التأهب قبل تنفيذ الهجمات”.

وأكد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر عودة ، في وقت سابق، أن تنظيم “ داعش” الاجرامي لجأ مؤخرا الى قتل وخطف المدنيين من اهالي محافظة ديالى بطرق اجرامية في محاولة منه لاثارة الفتن الطائفية وزيادة الاحتقان بين مكونات المحافظة .