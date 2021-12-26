عودة ترامب وميلانيا للبيت الأبيض تثير صدمة الأميركيين

المستقلة /- حالة من الدهشة سببتها صورة للرئيس الأمريكي السابق ​دونالد ترامب​ وميلانيا ترامب، زيّنت بها شجرة الميلاد في البيت الأبيض الذي يسكنه الرئيس الحالي ​جو بايدن​ والسيدة الأولى جيل بايدن، وهذه الصورة تعود لعام 2018، التقطت لترامب وميلانيا وهما يستلمان شجرة البيت الأبيض الرسمية.

هذا وتم وضع الصورة على الشجرة تماشيا مع موضوع “هدايا من القلب” لديكور العيد، حيث ان كل غرفة في البيت الأبيض تم تخصيصها لـ “الهدايا” المختلفة التي يحصل عليها الإنسان في حياته.

ووضعت شجرة عيد الميلاد التي عُلقت عليها صورة ترامب، في غرفة الطعام التي تم تخصيصها لـ “هدية الأسرة” لهذا زينتها جيل بصور بالعائلات السابقة التي مرت على البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في تصريحاته: “كل أسرة جعلت من هذا المنزل منزلًا يذكرنا جميعًا بالحب الدائم والروابط العائلية الدائمة”.

 

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