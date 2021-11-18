عودة الوجبة الأولى من العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية الى بغداد

المستقلة/- أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين، اليوم عودة أول وجبة من المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية الى مطار بغداد الدولي .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهاكير ان ” الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الخارجية و النقل، تستقبل الوجبة الاولى من المهاجرين العراقيين القادمين من حدود دولة بيلاروسيا طوعيا . مؤكدا ان في الساعات القليلة القادمة هبوط أول طائرة في مطار بغداد الدولي قادمة من مطار مينسك الدولي في روسيا البيضاء وعلى متنها أول وجبة من العراقيين العائدين طوعا، ضمن رحلة الاجلاء الخاصة بالمهاجرين “.

واعرب جهاكير عن امله استمرار اجلاء من يرغب بالعودة الطوعية وطي هذه الصفحة بشكل سريع والمحافظة على حياة العراقيين المهاجرين وضمان حقهم القانوني ، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على تذليل كل الصعوبات التي تحول دون عودتهم .