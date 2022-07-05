عودة الفنان المصطفى بنوقاص بعد جائحة كرونا بفيلم كثرت الهم تضحك

المستقلة/- بعد مسيرة ناجحة في عدد من الافلام الطويلة وبعد توقف بسبب كورونا يعود الفنان التشكيلي والمخرج السينمائي المصطفى بنوقاص الى الميدان السينمائي بإنتاج جديد تحت عنوان “كثرة الهم تضحك”.

الفيلم الجديد يخص عدة محطات ابداعية تجسد الواقع المرير الذي يعيشه الفنان المغربي ومعاناته في ضل سياسة التهميش والتفقير والازدراء التي ينهجها المجتمع المغربي بسبب سيطرت وطغيان بعض المجالات الاخرى على عقلية المجتمع والتي تغلب عليها التفاهة والتاثير السلبي على شبابنا .

وحسب سينوبسيس قصة الفيلم يصور الفنان المصطفى بنوقاص واقعا مريرا يعيشه المجتمع تحت وطأة عادات التصقت بشبابنا وصنعت له لغة سوقية زنقوية سيطرت على تفكيره وتصرفاته .

وفي هذا الصدد جاء في السينوبسيس “بسبب انتكاسة الوضع العام للمجال الفني وواقعه المعيشي الحياتي يعيش زهير كاتب سيناريو اسوء لحظات حياته تجعله ينخرط في مغامرات غير متوقعة تغير مسار حياته وتبعده عن الفن والمجال الفني وتدخله في دوامة تجعله يصطدم مع مواقف تفتح له مسارات اخرى ”

يقوم ببطولة هذا العمل الذي دخل مراحل تصوير متقدمة سعاد الوزاني ’محمد حراكة ’عبد القادر عيزون ’محمد لقلع ’خديجة عدلي ’عبد الصادق عبادة ,محمد بوعسرية ,خولة صبار وعائشة مهلبي والطفلة الصاعدة خنساء العلالي واخرون .

وسبق ان شارك الفنان المصطفى بنوقاص في عدة مهرجانات من ضمنها مهرجان البوسفور بإسطنبول بفيلم الهم المشروك الذي لقي تجاوبا مستحق من طرف الجمهور التركي .

وموازاة مع هذا العمل الفنان المصطفى بنوقاص بصدد كتابة سيناريو مسلسل ” اللغز المدفون “من 120 حلقة سيدخل به الى عالم رواد الكتابة ذات النفس الطويل