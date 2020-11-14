عوامل تزيد من خطر الوفاة من فيروس كورونا

ما الفرق بين فيروس كورونا والانفلونزا العادية مع اقتراب الشتاء

المستقلة … عندما ضرب فيروس كورونا العالم بداية السنة الحالية بدأ العديد من الاشخاص حول العالم يعيشون حالة من الخوف والهرع بسبب الإصابة التي يمكن التعرض لها او عوائل تؤثر بسبب الفيروس قد تزيد الإصابة به و قد تؤدي الى وفاة الشخص نفسه.

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الجنس

بحسب الخبراء فأن فيروس كورونا يمثل تهديدا خاصا للرجال، حيث وجد أن 72.9% من الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا الجديد، كانوا من الذكور.

العمر

فيروس كورونا يمكن أن يصيب أي شخص في أي عمر. ومع ذلك، فإن كبار السن، الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض خطير.

الوزن

يقع الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن بشكل خطير في فئة المخاطر العالية للإصابة بفيروس كورونا.