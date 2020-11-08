“عن ثقافة العمل الحر” الإعلامى الأردني حامد القويسم يقدم موسم جديد من “المنصة”

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الإعلامي الأردني حامد القويسم ، أن الموسم الجديد من برنامجه الشهير “المنصه”، سوف يتناول نشر ثقافة العمل الحر عبر الإنترنت والعديد من قضايا وخفايا الشبكة المعلوماتية ، وذلك استكمالًا للمبادرة التي طرحها في شهر مايو الماضي، والتي هدفت إلى إتاحة تثقيف جمهور الشبكة المعلوماتية مجانًا في هذا المجال.

وقال القويسم إن هذه المبادرة الثقافية تأتي كمساهمة لمساعدة الناس في التغلب على الظروف المعيشية الراهنة التي جاءت إثر جائحة كورونا، مؤكدًا أنه في ظل هذه الظروف فالعمل عبر الإنترنت من المجالات المميزة مردودًا وإنها من المجالات القليلة التي ازدهرت في ظل الظروف الراهنة؛ موضحًا سعادته ببث حلقاته لجمهوره في مصر عبر إحدى القنوات الخاصة، بهدف تشجيع وتنمية مهارات الأفراد، خاصة بعد جائحة كورونا التي أطاحت بأحلام الكثير من الشباب في البحث عن فرص العمل.

وحملت المبادرة، التي أطلقها عبر صفحاته وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي اسم #مبادرة_ العمل_ عبر_ الانترنت، منوها بأنه بات من ضروريات التقدم لأي وظيفة في كثير من المجالات حاليا، “إجادة العمل عن بعد” خاصة وأن الوظيفة المكتبية باتت أقل أماناً مقارنة بالعمل الحر عبر الانترنت.

يذكر أن حامد القويسم، إعلامي أردني تخصص في علم البرمجيات ويدرس في أكثر من جامعة وطنية بالأردن إلى جانب عدد تدريسه فى أكثر من ورشة تدريب.