عن أوكرانيا والمواجهة الأمريكية الروسية: لا حُبًّا بِسياسة بوتين وإنَّما بُغْضًا بِسياسة بايدن

عن أوكرانيا والمواجهة الأمريكية الروسية: لا حُبًّا بِسياسة بوتين وإنَّما بُغْضًا بِسياسة بايدن الحلقة الثالثة: ماذا تريد أمريكا وماذا تريد روسيا؟

تحليل وتعليق: الدكتور علي جاسم العبادي

بعد أن عرفنا بشكل موجَز أن أمريكا تريد إكمال محاصرة روسيا بٱستخدام حصان طروادة، وهو حلف الناتو ومنظمة الوحدة الأوروبية، وإرساء المزيد من القواعد العسكرية والجاسوسية على حدود روسيا، فهل يصعب على أحدٍ أن يعرف ماذا تريد روسيا؟

كانت قضية ٱستبعاد أوكرانيا من حلف الناتو هاجسًا طويل الأمد للرئيس الروسي بوتين، الذي يتذكر بمرارة تداعيات ٱنهيار الٱتحاد السوفيتي، خلال فترة حكم سلفه بوريس يلتسين في تسعينات القرن العشرين، بِٱعتبارها عقدًا من الإذلال (المصدر 1).

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدّث هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الإثنين، 28 شباط/فبراير 2022، طالبًا منه وقف إطلاق النار فورًا والدخول في مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا. وعلى إثر المكالمة الهاتفية بين الرئيسَين أصدر الكرملين بيانًا جاء فيه أن بوتين ٱشترط لتسوية النزاع الشروط الرئيسة التالية، وهي، “الٱعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، ونزع سلاح الدولة الأوكرانية، وتخلّيها عن نازيّتها، وضمان وضعها الحيادي” (المصدر 2).

وجاءت مطالب بوتين الأمنية تأكيدًا لموقف حكومته في وقت سابق، إذ أصدرت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء 09 شباط/فبراير 2022، قائمة بشروط تهدئة التوترات حول أوكرانيا، حيث دعت المتحدثة بٱسم الوزارة ماريا زاخاروفا إلى “إنهاء التصعيد المصطنع للتوتر حول أوكرانيا وٱتخاذ خطوات لتهدئة توتر الوضع وحل النزاع في دونباس”. وقالت زاخاروفا، في بيانها، “إن خفض تصعيد الموقف في جميع أنحاء أوكرانيا يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة”. وأوضحت أنه لكي يحدث هذا، يجب ما يلي (المصدر 3):

وقف عمليات التسليم إلى أوكرانيا. إزالة المستشارين العسكريين والمدربين الغربيين من أراضي أوكرانيا. إنهاء جميع التدريبات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة الأوكرانية ودول الناتو. إخراج جميع شحنات الأسلحة الأجنبية التي تم تسليمها سابقًا إلى كييف من الأراضي الأوكرانية.

وفي نهاية السنة الماضية قالت صحيفة (The Times) البريطانية، يوم الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن وزارة الخارجية الروسية نشرت مُسوّدتَين بمطالب موسكو لأمريكا وحلف الناتو، بشأن “ضمانات أمنية”، مقابل سحب حشد كبير من القوات الروسية على الحدود الأوكرانية. تدعو المُسوّدتان الناتو وأمريكا إلى “وقف أي توسع للحلف شرقًا، وعدم نشر أسلحة وقوات، حيث قد يُنظَر إليها من الطرف الآخر على أنها تهديد للأمن القومي”. تشمل المطالب أيضًا دعوة لجميع عمليات نشر القوات في أوروبا الشرقية للعودة إلى المستويات التي كانت عليها قبل عام 1997، وإزالة حماية الناتو من جميع البلدان التي انضمت منذ ذلك الحين. كذلك تطالب روسيا بِٱلتزام الولايات المتحدة “بعدم إنشاء قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفييتي السابق”، أو “تطوير التعاون العسكري” مع دول تشمل أعضاء الٱتحاد الأوروبي لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. بالإضافة إلى ذلك، تطالب روسيا بفرض حظر على نشر السفن الحربية والطائرات التابعة لحلف الناتو والولايات المتحدة وروسيا في مناطق يُمكِن منها ضرب أهداف على أراضي الطرف الآخر. من جانبها قالت وكالة أنباء “ريا نوفوستي” (RIA Novosti) الروسية، إن “دول الناتو والولايات المتحدة يجب ألا تُمركِز أي أفراد عسكريين أو أسلحة إضافية خارج البلدان التي تمركزت فيها ٱعتبارًا من أيار/مايو 1997 (قبل الٱنضمام إلى تحالف دول أوروبا الشرقية) إلا في حالات ٱستثنائية بموافقة روسيا” (المصدر 4).

ومِن بين ما تعنيه المطالب الأمنية الروسية هو سحب الوحدات القتالية لحلف الناتو من بولندا وجمهوريات البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، إضافة إلى عدم نشر صواريخ في دول مثل بولندا ورومانيا. كما ٱقترحت روسيا على الولايات المتحدة توقيع معاهدة تحظر نشر الأسلحة النووية خارج أراضيها (المصدر 5).

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، 17 شباط/فبراير 2022، ردّها على رسالة الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، حيث أكَّدت روسيا أن الحكومة الأمريكية لم تُقدِّم “ردًّا بَنّاءً على المكونات الأساسية لمشروع الٱتفاق مع الولايات المتحدة، الذي أعده الطرف الروسي، بشأن الضمانات الأمنية”. وحدَّدت وزارة الخارجية الروسية المطالب الأمنية الأساسية من أمريكا وأتباعها في حلف الناتو بما يلي:

ضرورة التخلي عن ٱستمرار توسع حلف الناتو. سحب ما يسمى بصيغة بوخاريست، التي تقول إن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين في الناتو. عدم إنشاء قواعد عسكرية في أراضي الدول التي كانت سابقًا ضمن الٱتحاد السوفييتي. وقف الأنشطة العسكرية المتصاعدة للولايات المتحدة والغرب بالقرب المباشر من الحدود الروسية التي تثير قلقًا، لا سيما في الوقت الذي يستمر تجاهل خطوطنا الحمراء ومصالحنا الجذرية في مجال الأمن وكذلك الحق السيادي لروسيا في حمايتها. إجبار السلطات في كييف على تطبيق مجموعة إجراءات مينسك (لتسوية الأزمة الأوكرانية). وقف توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا وسحب كل الأسلحة التي تم توريدها سابقًا لكييف إلى خارج الأراضي الأوكرانية. سحب كل المستشارين والمدربين الغربيين من البلاد وتخلي دول الناتو عن أي تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات المسلحة الأوكرانية. دَعَت روسيا “الولايات المتحدة والناتو إلى العودة لتنفيذ الٱلتزامات الدولية في مجال ضمان السلام والأمن”. “إنشاء أساس مستقر لهيكل الأمن بشكل ٱتفاق ينص على تخلي الناتو عن ٱتخاذ أية إجراءات لاحقة تضر أمن روسيا. هذا الأمر لا يزال ضرورة مطلقة ثابتة بالنسبة إلينا”. التسوية الشاملة طويلة الأمد للأوضاع غير المقبولة، التي يستمر تشكلها في المنطقة الأوروبية الأطلسية”.

وأكَّدت الوثيقة الروسية أن “المطالب الموجهة بشكل الإنذارات بسحب القوات من مناطق معينة داخل الأراضي الروسية والتي ترافقها التهديديات بتشديد العقوبات غير مقبولة وتقوض آفاق التوصل إلى ٱتفاقات حقيقية”. وحذرت روسيا في ردّها من أن عدم ٱستعداد الولايات المتحدة للتفاوض حول البنود الأساسية من الضمانات الأمنية سيدفعها إلى الردّ. وقالت: “ستكون روسيا، في ظروف عدم ٱستعداد الولايات المتحدة وحلفائها للتفاوض من أجل الٱتفاق حول ضمانات صارمة وملزمة قانونيًا لأمننا، مجبرة على الرد، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ذات الطابع العسكري التقني”. وبيّنت روسيا أن مقترحاتها حول الضمانات الأمنية تأتي في حزمة واحدة ويجب النظر فيها دون الفصل بين مكوناتها (المصدر 6).

المصادر:

لماذا تريد روسيا منع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو؟

الحرة/ترجمات، دبي

11 شباط/فبراير 2022

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2022/02/11/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%9F

Accessed: Wednesday, March 23, 2022

بوتين يشترط لإنهاء الغزو الاعتراف بالقرم وإعلان حياد أوكرانيا

الإثنين، 27 رجب 1443 هـ – 28 شباط/فبراير 2022 مـ

موسكو، “الشرق الأوسط أونلاين”

https://aawsat.com/home/article/3502951/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7

Accessed: Wednesday, March 23, 2022

روسيا تعلن مطالبها من أجل خفض التصعيد حول أوكرانيا… ما هي؟ وهل ستقبلها كييف؟

نشر الأربعاء، 09 شباط/فبراير 2022

https://arabic.cnn.com/world/article/2022/02/09/russian-mfa-lists-demands-de-escalation-tensions-around-ukraine

Accessed: Wednesday, March 23, 2022

شروط روسية لخفض التوتر مع أوكرانيا… تفاصيل “مطالب صعبة” قدمتها موسكو إلى أمريكا و الناتو

عربي بوست

تم التحديث: 2021/12/18

https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/12/18/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/

Accessed: Wednesday, March 23, 2022

روسيا وأوكرانيا: هل تستعد القوات الروسية لغزو أوكرانيا؟

بول كيربي، بي بي سي نيوز

8 كانون الأول/ديسمبر 2021

جدّد في 14 شباط/فبراير 2022

روسيا وأوكرانيا: ما الذي أشعل فتيل الأزمة؟

https://www.bbc.com/arabic/world-59450489

Accessed: Wednesday, March 23, 2022

روسيا تنشر ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية

تاريخ النشر:17.02.2022

آخر تحديث:17.02.2022

https://arabic.rt.com/world/1325805-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/

https://ar.rt.com/sezx

Accessed: Wednesday, March 23, 2022