عند زيارته كربلاء..السفير التركي يدعو لطرح ملف المياه على طاولة المفاوضات

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، إن ملف المياه يعد من الموضوعات المهمة التي يجب طرحها على طاولة المباحثات .

وقال كوناي عند زيارته كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي ، إن ” التغيرات المناخية التي تشهدها تركيا والعراق ودول العالم أجمع وارتفاع درجات الحرارة بدرجة كبيرة عن السابق عوامل ادت الى شحة المياه ولابد من التعاون مع البلدين بهذا الأمر”.

وأوضح إن “تقدم البنى التحتية لترشيد المياه وطرق الري في العراق والتي أسهمت في المحافظة على المياه بشكل دائم”.

وأضاف أنه “سيتم افتتاح مكتب منح التأشيرة الى المواطنين العراقيين في كربلاء في القريب العاجل على غرار مركز منح التأشيرة في النجف”.

وأشار كوناي الى إن “حوالي ١٠٠ شخص ينوون الحصول على التأشيرة كمعدل في اليوم الواحد في مكتب النجف، مؤكدا بأن ” العدد نفسه أو يتجاوزه سيكون في مكتب كربلاء”.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) مساء السبت عقب لقائه السفير التركي “لابد من وجود اتفاق بين الحكومتين العراقية والتركية لوضع دراسة وآليات تطبق لترشيد المياه وري المزروعات”.

وبخصوص موضوع التأشيرات ، أوضح الخطابي إن “هذه هي الخطوة الأولى لتقديم التسهيلات للمواطنين في كربلاء من خلال فتح مكتب لمنح التأشيرة للسفر إلى تركيا”، مؤكدا إن “الحكومة المحلية ستقدم الدعم والاسناد لهم”.

ودعا الخطابي الى إن “تكون هناك تسهيلات اكثر للمواطنين العراقيين في منح التأشيرة”.