عندما لا تصغي القيادة السياسية!!

عبدالله جعفر كوفلي

باحث أكاديمي

القادة والروؤساء وجدوا منذ وجود الانسان والعيش ضمن الجماعات، فلابد لأية جماعة مهما اختلفت تسمياتها ان تكون لها قيادة تستطيع التأثير على أفرادها، ويجعلهم يرغبون في تحقيق أهداف تلك الجماعة، القيادة قد تكون بشكل جماعي كالمجلس او فردي( قائد) ويتم الاتفاق على اُسلوب اتخاذ القرارات المصيرية، القائد الفعّال هو الشخص الذي يمتلك القدرة على التأثير في أفراده المروؤسين ويوجههم الى طريق تحقيق اهدافهم العامة المشتركة.

القيادة أمانة ومسؤولية، لانها تقرر مصير شعبها بتوفير الامن والاستقرار والازدهار والعيش السعيد او ادخالها في دوامة الصراعات والحروب والمتاهات والأنفاق المظلمة، اعتماداً على قدرتها في استعاب الأمور والأحداث والتأثير فيه وإبعاد شرورها من شعبها.

كم من شعبٍ كان ضحية عدم فهم قيادتها للأمور ولعبت بمصيره بقرارات مصيرية مؤثرة بالإعلان عن حربٍ او صراعٍ يكاد الخروج منه صعباً وشاقاً، ناهيك عما لهذه القرارات من تداعيات وأثار تبقى لفترات طويلة.

من المفترض ان تكون علاقة القيادة مع الشعب جيدة ومتواصلة وفق طرق معينة مبنية على أساس التعاون والحفاظ على وحدة البلاد وأمنه وتنميته، لانه لا يمكن تصور وجود شعب دون قيادة او قيادة بدون شعب، والشعب هو مصدر السلطة والقيادة، فعلى القيادة ان تعمل ما بوسعها في سبيل شعبها، وان تصغي الى ما يعانيه من نقص في الخدمات وما له من اقتراحات ومشاكل ومعوقات، وما يهدد البلد والقيادة من مصادر وقلاقل.

ان تعنت القيادة وإصرارها على موقفها تجاه القضايا المهمة دون الإصغاء الى ما يرد اليها من معلومات سرية والاهتمام بها وأخذها محمل الجد سواء من اجهزتها الامنية والاستخباراتية او من أفرادها المخلصين الذين يحصلون عليها بحكم عملهم وعلاقاتهم، دليل على عدم سلامة الاتصال وصحة العلاقة.

ان الكثير من الأنظمة السياسية أصبحت ضحية إصرارها على موقف وتشبثها بقرار دون الاهتمام بما يرد اليها من معلومات والانكى من ذلك تأكيدها على عدم صدق المعلومات المرسلة والتشكيك باخلاص أفرادها واجهزتها وان الوضع تحت السيطرة ولا يزال النظام بخير ونسبة ولاء شعبها له مرتفعاً وما يقال مجرد اقاويل ومحاولات لزرع الفتنة وعدم الثقة، كل واحدٍ منا يحمل في ذاكرته اسم اكثر من نظام ذهبوا ادراج الريح بعدما لم يصغوا الى قاعدتها الجماهيرية.

في العراق يبدو هذه الظاهرة اكثر وضوحاً وتأثيراً لكثرة التحولات السياسية فيها، ناهيك عن طريقة وصول اشخاص عسكريين الى دفة الحكم بالانقلابات، ومن طبيعة العسكري الصرامة والشدة وتنفيذ الأوامر الصادرة اليه دون مناقشة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فان المعلومات التى وصلت الى ملك العراق فيصل الثاني و وصييه عبدالإله ورئيس الوزراء نوري السعيد من الامن العام والناس العاديين كانت كافية لافشال انقلاب ( ثورة) ١٤ تموز ١٩٥٨ اذا استثمرتها وأخذتها بجدية، مثلاً يقول ( توفيق السويدي/ وزير خارجية العراق في العهد الملكي ورئيس الوزراء لمرات عديدة) يقول في مذكراته(إهمال قاتل، فان الحكومة الراهنة لم تكن مكترثة بما كان يهدّدها، إليك البيان:

– ذكر الملك حسين ملك الاردن في مذكراته ان اخبار موثوقة وصلته، دلت على وجود جماعة من الجيش العراقي يجري تنظيمها وتوضيب جهودها للقيام بانقلاب ضد النظام….

– ذكر عدنان مندريس بحضور سفير العراق في انقرة نجيب الراوي لنوري السعيد عندما كان الأخير موجوداً في إستانبول قبل انقلاب تموز بأكثر من شهر، ان معلوماتهم الموثوقة تبين بوضوح ان انقلاباً عسكرياً يجري إعداده بالجيش العراقي، بقصد ازالة النظام الراهن في العراق، فكان جواب نوري السعيد مشوباً بعصبية: ان هذه المعلومات غير صحيحة وانه لا يصدق اي شيءٍ منها.

– ذكر احمد مختار بابان رئيس وزراء العراق الى يوم ١٤/ تموز / ١٩٥٨، بان بهجت العطية مدير الامن العام، جاءه يوماً قبل ١٤/ تموز بثلاثة او أربعة ايام، وقدم له تقريراً مهماً ضمنه معلومات عن حركة بعض الضباط الأحرار، وقد سمّى بعض الأشخاص، وان انقلاباً عسكرياً قريب الوقوع، بعد مطالعته للتقرير ذهب مع مدير الامن العام الى البلاط الملكي وعند دخوله لمكتب رئيس الديوان فوراً، وجد نوري السعيد هناك وسلّمه التقرير وبعد قراءته…..

هذه الأدلة والتقارير وغيرها الكثير كانت كافية لاتخاذ الإجراءات والتحوطات اللازمة لمنع وقوع الانقلاب وما جرى من بعدها من احداث وقتل وسحل ودمار.

في الختام نقول بان القيادات السياسية الحالية، الى اي مدى تأخذ من الماضي الدروس والعبر، ام انها تصر على موقفها وقراراتها، لتصورها بان الانصياع الى الآخرين تعني الضعف والوهن وفقدانها لصرامتها وقوتها.

قبل سقوط مدينة الموصل بيد داعش الإرهابي عام ٢٠١٤ كانت المعلومات المتوفرة عن تحركاتها كافية اذا ما كانت محل اهتمام الحكومة الاتحادية، منها اتصال السيد( مسعود بارزاني) بالسيد( نوري المالكي) حول تحركات داعش وتخطيطها للهجوم على المدينة، لمنع وقوع الكارثة التي حلت بها من قتل وتشرد ودمار.

مصير الأنظمة الحالية لا تكون باحسن من سابقاتها اذا سلكت طريقتها في التعامل مع ما يرد اليها من معلومات تُهدّد وجودها، فإذا أشعلت النيران فانها تأكل الأخضر واليابس، فحينها لا تنفع الندم، خاصةً نحن في زمن التطور التكنولوجي الذي يسهل الوصول بالمعلومات الى القيادات العليا.