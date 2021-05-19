عملية مشتركة لفصائل المقاومة تستهدف مواقع الاحتلال الإسرائيلي

المستقلة /- أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن شن هجوم على مواقع ومدن إسرائيلية برشقات صاروخية وقذائف الهاون.

وأعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، قصف موقع “مارس” الجديد بشرقي خان يونس، وموقعي “نير عوز” و”صوفا”، بقذائف الهاون الثقيلة”، مؤكدة أيضا، “قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية”.

هذا وأفادت “سرايا القدس” بأنه “تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع “نير عوز” بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون”.

وفي عملية مشتركة، أعلنت “سرايا القدس” وألوية “الناصر صلاح الدين” قصف موقع “كرم أبو سالم” وأميتاي وحشودات إسرائيلية شرق رفح بقذائف الهاون الثقيل.

في حين أكدت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، قصفها مستوطنة نير عوز وموقع “أبو مطيبق” العسكري وتحشدا للجنود، شرق المحافظة الوسطى، بقذائف الهاون.

كما أفادت مراسلتنا بدوي صافرات الإنذار في عسقلان.

في الجهة المقابلة، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان البلدات المتاخمة لغزة التزام الملاجئ فورا وعدم مغادرتها لإشعار آخر

أفادت هيئة البث الإسرائيلي “كان” بأنه “تم رصد 7 قذائف فلسطينية سقطت داخل بلدة في أشكول”، لافتة إلى “وقوع أضرار بالمنازل”.

كما كشف الجيش الإسرائيلي عن هجوم صاروخي جديد على مدينتي عسقلان و”كرم أبو سالم”.