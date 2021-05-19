عملية مشتركة لفصائل المقاومة تستهدف مواقع الاحتلال الإسرائيلي

المستقلة /- أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن شن هجوم على مواقع ومدن إسرائيلية برشقات صاروخية وقذائف الهاون.

وأعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، قصف موقع “مارس” الجديد بشرقي خان يونس، وموقعي “نير عوز” و”صوفا”، بقذائف الهاون الثقيلة”، مؤكدة أيضا، “قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية”.

هذا وأفادت “سرايا القدس” بأنه “تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع “نير عوز” بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون”.

وفي عملية مشتركة، أعلنت “سرايا القدس” وألوية “الناصر صلاح الدين” قصف موقع “كرم أبو سالم” وأميتاي وحشودات إسرائيلية شرق رفح بقذائف الهاون الثقيل.

في حين أكدت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، قصفها مستوطنة نير عوز وموقع “أبو مطيبق” العسكري وتحشدا للجنود، شرق المحافظة الوسطى، بقذائف الهاون.

كما أفادت مراسلتنا بدوي صافرات الإنذار في عسقلان.

في الجهة المقابلة، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان البلدات المتاخمة لغزة التزام الملاجئ فورا وعدم مغادرتها لإشعار آخر

أفادت هيئة البث الإسرائيلي “كان” بأنه “تم رصد 7 قذائف فلسطينية سقطت داخل بلدة في أشكول”، لافتة إلى “وقوع أضرار بالمنازل”.

كما كشف الجيش الإسرائيلي عن هجوم صاروخي جديد على مدينتي عسقلان و”كرم أبو سالم”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

“الخبز المقدس” يحصد الجائزة الكبرى من مهرجان تورينتو السينمائي الـ69

اخر الاخبار

زينات : أعتز بالشبه بيني و بين ماغي بوغصن

اخر الاخبار

تونس تسرع إجراءات تجريم التطبيع مع إسرائيل

اخر الاخبار

الصين تتهم أمريكا بتهديد السلم العالمي

اخبار فلسطين

المقاومة تحذر تل أبيب: الإنذار الأخير وإلا..

اخر الاخبار

أمريكا تدين تصريحات أردوغان ضد إسرائيل: معادية للسامية

اخر الاخبار

“الإدارة الذاتية” تلغي قراها برفع أسعار المحروقات بعد احتجاجات فى سوريا

اخر الاخبار

“الإدارة الذاتية” تلغي قراها برفع أسعار المحروقات بعد احتجاجات فى سوريا

اخر الاخبار

 السيسى: حل قضية سد النهضة لتفادى تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة

اخبار مصر

فيديو يكشف عن وصول عدد كبير من الشاحنات المصرية الى غزة

اخر الاخبار

بعد تصريحاته عن دول الخليج.. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته

اخر الاخبار

قاربت المليار دولار.. قناة السويس تعلن خسائرها في أزمة جنوح السفينة “إيفر جيفين”

اخبار الاردن

الجيش الأردنى يجبط عملية تسلل وتهريب كبير فى سوريا خلفت قتلى ووجرحى

اخبار العراق

وزارة الهجرة : عدد العائدين المشمولين بالمنحة يبلغ 577 ألف اسرة

اخبار العراق

انطلاق مؤتمر خاص بدستور اقليم كردستان العراق

اخبار العراق

طقس العراق : استقرار الحالة الجوية مع انخفاض طفيف في معدلات الحرارة

اخبار العراق

وزير النقل : ميناء الفاو سيستقبل اكثر من 30 مليون حاوية سنويا بعد انجازه