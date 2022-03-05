عملية إنزال جوي في ميسان للقبض على 4 مطلوبين خطرين

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..كشفت قيادة عمليات ميسان السبت عن قيامها بعملية انزال جوي  في مناطق نائية في محافظة ميسان للقبض على مطلوبين وصفتهم بالخطرين.

وقال بيان عن القيادة ان قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي اشرف بشكل مباشرعلى عملية  الانزال التي تم تنفيذها في  مناطق نائية بـ”اهوار العمارة ”

وأشار البيان الى القبض على 4 مطلوبين  خلال العملية النوعية، منوهة الى ان هذه العملية تأتي بعد متابعة مستمرة للمطلوبين الذين تمكنت القوات الأمنية من القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل.

وتعهدت القيادة الى المواطنين بأن يعم الامن والامان في عموم محافظة ميسان.

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