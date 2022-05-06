عمليات ميسان تهدد بمقاضاة من يروج اخبارا كاذبة بشأن الوضع الأمني

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. هددت قيادة عمليات ميسان، الجمعة، بمقاضاة من يروج اخبارا “كاذبة” ، مؤكدة إن الوضع في المحافظة مستقر والامن مستتب.

وقال قائد العمليات اللواء محمد الزبيدي في تصريح ان الوضع الامني في محافظة ميسان جيد جدا ومستتب وان مايتم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وعلى الجميع توخي الدقة والحذر واخذ المعلومة من المصادر الرسمية . مشددا على أن من ينشر اخبار كاذبة سيتم رفع دعاوى قضائية بحقهم وفق القانون.

و أوضح بأن تم احتواء النزاع العشائري وحسم الموقف الذي حدث في ناحية العزير جنوب العمارة، لافتا الى ان مايتم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح داعيا الجميع توخي الدقة والحذر واخذ المعلومة من المصادر الرسمية

وأشار إلى أن هناك فيديوهات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي على اساس انها في ميسان وفي الواقع هي فيديوهات قديمة.