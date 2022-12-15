عمليات ميسان تناقش تحديث الخطط الأمنية والاستخبارية

الستقلة/-علي قاسم الكعبي/..ناقش قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي مع القيادات الامنية تحديث للخطط الامنية.

وقال اعلام القيادة لـ(المستقلة) ان الزبيدي اجتمع مع القوات الخاصة والرد السريع واللواء السابع والتسعين وشؤون الأفواج تعزيز الامن والنظام وتوزيع القطعات الأمنية في المحافظة

واشار الى ان الاجتماع الأمني أكد ضرورة وضع الخطط اللازمة لحماية المواطنين في عموم محافظة ميسان وأقضيتها ونواحيها وتحديث الخطط الامنية والاستخارية