عمليات ميسان تقيم سباق التجديف العسكري

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أقامت قيادة عمليات ميسان وبمشاركة اتحاد التجديف الفرعي، ومديرية شباب ميسان، ونقابة المحامين سباق للتجديف في نهر دجلة.

وقال اعلام القيادة لـ(المستقلة) “في ظل الاستقرار الأمني الملحوظ الذي تشهده محافظة ميسان ودعماً للشباب نظمت قيادة عمليات ميسان مهرجان سباق التجديف العسكري، شارك فيه عدد من الجنود التابعين لقيادة العمليات ممن يجيدون السباحة ”

واشار الى ان السباق انطلق من جسر المشاة وسط مدينة العمارة بإتجاه جسر الجمهورية .

و نقل عن قائد العمليات تأكيده بأن الاستقرار الامني الذي تشهده محافظة ميسان انعكس ايجاباً على إقامة الفعاليات والنشاطات الثقافية والاجتماعية، مشيراً الى تقديم الدعم والمساندة للشباب لانهم يستحقون المزيد.