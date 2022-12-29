عمليات ميسان  تفك نزاع عشائري تسبب بمقتل 7اشخاص

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة عملبات ميسان عن تمكنها من فك نزاعا عشائريا في ناحية السلام جنوب غرب العمارة.

وقالت القيادة في بيان ان قوة امنية وصلت مكان النزاع العشائري وفرضت طوقاً امنياً بغية اعتقال المتسببين في النزاع الدائر في ناحية السلام، مشيرة الى ان القوة الامنية هي مشتركة من شرطة ميسان وقطعات الجيش العراقي بأمرة قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي ونائب قائد شرطة ميسان العميد خزعل دحيلس مهودر .

واوضحت أن النزاع نشب بين أبناء القبيلة الواحدة، أطراف ناحية السلام التابع لقضاء الميمونة.

واكدت القيادة بأنها وفرضت طوقاً امنياً وقامت بسلسلة من عمليات الدهم والتفتيش نتج عنها اعتقال (4) متهمين من طرفي النزاع ومصادرة اسلحة واعتدة مختلفةً في منطقة الخمس، الكيلو العاشر التابع لناحية السلام حيث تعد هذه المنطقة من المناطق النائية التي يصعب الدخول لها .

الى ذلك وجه الزبيدي القطعات الأمنية بإلقاء القبض على بقية المتسببين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وملاحقة كل من يثير مثل هذه النزاعات المسلحة ويؤثر على استقرار الأمن في ربوع محافظة ميسان.

وفي سياق متصل اكدت مصادر طبية ان 7جثث لقتلى النزاع موجودة في الطب العدلي حتى ساعة اعداد التقرير كما ادخل جريحين الى طوراى مستشفى الصدر التعليمي في العمارة .