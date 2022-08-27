عمليات ميسان تعلن جهوزية منفذ الشيب لاستقبال الزائرين من إيران

المستقلة/- اعلن قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي عن جهوزية منفذ الشيب لاستقبال الزائريين الايرانين، مؤكدا اكتمال كافة الإجراءات الامنية والخدمية على طول الطريق.

.وقال الزبيدي أثناء زيارته منفذ الشيب الحدودي مع إيران الى أن الزيارة للمنفذ الحدودي مع ايران، جاءت من أجل وضع اللمسات الاخيرة لاستقبال زوار أربعينية الامام الحسين عليه السلام

واشار الى نشر القطعات الأمنية من قوات الجيش والشرطة والاجهزة الاستخبارية من منفذ الشيب بإتجاه العتبات المقدسة مروراً بمدينة العمارة.