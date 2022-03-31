عمليات ميسان تعلن القبض على 1799 مطلوب منذ انطلاقها

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة عمليات ميسان، الخميس، في مؤتمر صحفي حصيلة نشاطها منذ انطلاقها قبل 3 أشهر.

وقال قائد العمليات اللواء محمد الزبيدي في المؤتمر الذي حضره محافظ ميسان علي دواي، والنائب اسامة كريم، والناطق الرسمي بإسم العمليات المشتركة اللواء الطيار تحسين الخفاجي، وقائد شرطة المحافظة اللواء ناصر لطيف الاسدي، ان محافطة ميسان تشهد استقرارا امنيا واضحا، منوهاً الى  استمرار العمليات الامنية التي تعدها قيادة العمليات في مداهمة وتفتيش جميع المناطق والأحياء السكنية للبحث عن الأسلحة والمطلوبين للقضاء .

وبين الزبيدي “ان القوات الامنية من شرطة المحافظة وقيادة القوات الخاصة والتدخل السريع وباقي التشكيلات والوكالات الاستخبارية ، تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، من القاء القبض على (1799) متهم وفق مواد قانونية مختلفة وضبط أسلحة مختلفة الأنواع عدد (776) وعدد كبير من الاعتدة فضلا عن ضبط مواد مخدرة وجرائم مكتشفة عدد (71) جريمة .

وأشار  قائد شرطة ميسان  اللواء لطيف الاسدي، الى ان القوات الامنية استطاعت ان تتصدى لعمليات الاجرامية المنظمة في المحافظة والحد من النزاعات والخلافات العشائرية ومكافحة ظاهرة المخدرات واعتقال اكثر من (178) بتهمة التعاطي والمتاجرة .

وشدد على انه ” لامكان لهؤلاء في المحافظة ، الذين يحاولون تعكير صفو أمنها باعمالهم الارهابية والإجرامية”.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

استثمار كربلاء تمنح اجازة بكلفة تجاوزت ثلاثة ملايين دولار

اخبار العراق

عمليات ميسان تعلن القبض على 1799 مطلوب منذ انطلاقها

اخبار العراق

التربية تؤكد.. الامتحانات النهائية للمراحل الدراسيَّة ستجري في موعدها

اخر الاخبار

وزير المالية يكشف عن وجود توجه لإنشاء صندوق للحالات الطارئة

اخر الاخبار

طقس العراق : تصاعد للغبار بداية الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

وفد المنتخب الوطني وصل الى العاصمة بغداد بعد رحلتي السعودية والامارات

اخبار العراق

تركي : نية كردستان لتصدير الغاز محاولة لجس نبض الحكومة والبرلمان إزاء هذا الخرق

اخبار العراق

تركي : نية كردستان لتصدير الغاز محاولة لجس نبض الحكومة والبرلمان إزاء هذا الخرق

اخر الاخبار

واتساب يعلن عن سلسلة من التحديثات الخاصة بالرسائل الصوتية

اخر الاخبار

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الخميس

اخر الاخبار

صحيفة : قادة عرب طالبوا بلينكن دعم فتح قنصليات في القدس والصحراء

اخبار العراق

البلداوي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق ضد ما اقترفه احمد ابو رغيف ولجنته

اخبار العراق

الموارد المائية تنفي إلغاء خطة الزراعة الصيفية في محافظة ديالى

اخبار العراق

التنسيقي يعلن عزمه طرح مبادرة لإيجاد حل للخروج من “الانسداد السياسي”

اخبار العراق

الاسدي : الكتلة الصدرية ستفرض عقوبات “قاسية” على النواب المتغيبين

اخر الاخبار

بعد منع السيدات من حضور المباريات.. المنتخب الإيراني يواجه خطر الاستبعاد

اخر الاخبار

بعد قرار امريكي.. أسعار النفط تتراجع بأكثر من 6 دولارات للبرميل