عمليات ميسان تعلن القبض على 1799 مطلوب منذ انطلاقها

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة عمليات ميسان، الخميس، في مؤتمر صحفي حصيلة نشاطها منذ انطلاقها قبل 3 أشهر.

وقال قائد العمليات اللواء محمد الزبيدي في المؤتمر الذي حضره محافظ ميسان علي دواي، والنائب اسامة كريم، والناطق الرسمي بإسم العمليات المشتركة اللواء الطيار تحسين الخفاجي، وقائد شرطة المحافظة اللواء ناصر لطيف الاسدي، ان محافطة ميسان تشهد استقرارا امنيا واضحا، منوهاً الى استمرار العمليات الامنية التي تعدها قيادة العمليات في مداهمة وتفتيش جميع المناطق والأحياء السكنية للبحث عن الأسلحة والمطلوبين للقضاء .

وبين الزبيدي “ان القوات الامنية من شرطة المحافظة وقيادة القوات الخاصة والتدخل السريع وباقي التشكيلات والوكالات الاستخبارية ، تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، من القاء القبض على (1799) متهم وفق مواد قانونية مختلفة وضبط أسلحة مختلفة الأنواع عدد (776) وعدد كبير من الاعتدة فضلا عن ضبط مواد مخدرة وجرائم مكتشفة عدد (71) جريمة .

وأشار قائد شرطة ميسان اللواء لطيف الاسدي، الى ان القوات الامنية استطاعت ان تتصدى لعمليات الاجرامية المنظمة في المحافظة والحد من النزاعات والخلافات العشائرية ومكافحة ظاهرة المخدرات واعتقال اكثر من (178) بتهمة التعاطي والمتاجرة .

وشدد على انه ” لامكان لهؤلاء في المحافظة ، الذين يحاولون تعكير صفو أمنها باعمالهم الارهابية والإجرامية”.