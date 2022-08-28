عمليات ميسان تعقد مؤتمرا عشائرياً موسعا دعما للقوات الأمنية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. عقدت عمليات ميسان، الأحد، مؤتمرا امنيا عشائريا موسعا في قاعة المؤتمرات بمركز مدينة العمارة حضره ممثل رئيس محكمة استئناف ميسان، وقائد شرطة المحافظة، وعدد من شيوخ المحافظة و الدوائر ذات العلاقة.

وقال قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي في كلمة القاها بالمؤتمر ” ان القوات الأمنية بعمليات ميسان وبكافة صنوفها تبذل جهودا ومنذ تشكيلها بمدة ستة أشهر لبسط الأمن وفرض سلطة القانون”.

وأشار إلى أن العمليات تمكنت من القبض على العشرات من المتهمين بينهم متهمين بالإرهاب والمواد المخدرة فضلاً عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة مضيفا أنها ساهمت في حل أكثر من نصف المشاكل العشائرية العالقة تحديداً منذ سنوات.

ودعا الزبيدي شيوخ ووجهاء عشائر ميسان الى دعم جهود الأجهزة الأمنية في تنفيذ واجباتها من خلال عمليات الدهم والتفتيش وتنفيذ مذكرات القاء القبض على المطلوبين لحفظ أمن واستقرار المحافظة ولكي يعيش أهلها بسلام من جانبهم أكد شيوخ العشائر دعمهم المطلق لقيادة العمليات لبسط هيبة الدولة والقضاء على السلاح المنفلت خدمة لأمن واستقرار المحافظة.