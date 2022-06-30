عمليات ميسان تشكو افتقار المحافظة لكاميرات مراقبة توفرها يحد من الجريمة ويمكّن من التنبؤ بها قبل وقوعها

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. شكت قيادة عمليات ميسان من افتقار المحافظة لشبكة كاميرات المراقبة لحد من الجريمة.

وقال قائد العمليات اللواء محمد الزبيدي ” ان محافظة ميسان تفتقر لشبكة كاميرات مراقبة وفي حال تم توفيرها فيمكن من خلالها الحد من الجريمة ويمكن التنبؤ بها قبل وقوعها”.

وطالب الجهات المعنية بتوفير هذه الكامرات “لكي يتم فرض الامن في المحافظة”.

وأشار الزبيدي إلى ان قيادة عمليات ميسان والقطعات الملحقة بها من وزارتي الدفاع والداخلية نفذت العديد من عمليات البحث والتفتيش وتم خلالها القاء القبض على عدد كبير من المطلوبين وضبط عدد كبير من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة”.

ولفت الى ان المحافظة “تشهد استقرارا امنيا كبيرا بفضل العمليات الامنية المستمرة وهناك ارتياح واسع من قبل المواطنين لهذه العمليات التي تنفذها مفارزنا “.

ونوه الى أن اقرار إنشاء سدة على الشريط الحدودي موازية للسدة على الجانب الايراني “سوف يسهم في فرض الامن والسيطرة على عمليات التهريب في الاماكن المفتوحة” حال أكمالها .