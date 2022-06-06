عمليات ميسان تبحث مع شركات النفط تعزيز الواقع الأمني

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..بحثت قيادة عمليات ميسان، الاثنين، في اجتماع مشترك عقد بمقر شركة سينوك الصينية تعزيز الواقع الأمني ومتابعة حماية مكامن العمل والآبار النفطية ضمن قاطع عمل الشركة.

وقال بيان عن القيادة ان الاجتماع تضمن مناقشة تأمين الحماية اللازمة للشركات النفطية العاملة في ميسان خاصة  بعد الاستقرار الأمني الواضح و تشكيل قيادة العمليات في ميسان وانحسار النزاعات العشائرية بنسبة كبيرة، منوها الى أن بعض تلك النزاعات المسلحة جرت بالقرب من مقرات الشركات المستثمرة في ميسان.

من جانبهم أبدى ممثلو شركة سينوك ارتياحهم للدعم الأمني الكبير خصوصاً بعد تشكيل قيادة العمليات.

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