عمليات ميسان تباشر بالمرحلة الثالثة من خطة الأربعين

قائد عمليات ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت قيادة عمليات ميسان عن نجاح خطتها الأمنية والخدمية الخاصة لزيارة الأربعين، معلنة الشروع بالمرحلة الثالثة من الخطة.

وقالت القيادة في بيان ان الخطة الأمنية نجحت دون تسجيل خروقات  مشيرة إلى شروعها  بتنفيذ المرحلة الثالثة من الخطة الأمنية لحماية الدوائر الحكومية ودور المواطنين الذاهبين لأداء الزيارة.

واوضح البيان أن نجاح الخطة جاء من خلال التعاون المثمر مع الحكومة المحلية في المحافظة والدوائر الحكومية ومديرية الشرطة وإدارة المنافذ الحدودية والأجهزة الاستخبارية والوكالات الأمنية والمرور والدفاع المدني.

ولفت الى ان المرحلة  الثالثة من الخطة الأمنية الخاصة بحماية الدوائر الحكومية ودور المواطنين الذين قصدوا زيارة مدينة كربلاء المقدسة لاداء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

يشار الى ان محافظة ميسان استقبلت الآلاف من زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام عبر منفذ الشيب الحدودي تم تفويجهم بانسيابية ونظام ودون حوادث أمنية تذكر.

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