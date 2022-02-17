عمليات ميسان تؤكد انخفاض عدد النزاعات العشائرية في المحافظة

عمليات ميسان تؤكد انخفاض عدد النزاعات العشائرية في المحافظة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اكد قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي، الخميس، انخفاض عدد النزاعات العشائرية بشكل واضح في عموم ميسان.

وقال الزبيدي اثناء قيادته حملة امنية واسعة في قضاء قلعة صالح التي تشهد نزاعات متكررة “إن القضاء ينعم بالأمن والأمان ولا وجود لـنزاعات عشائرية فيه”

واشار الى ان ذلك الانخفاض يأتي في إطار العمليات الأمنية الجارية في المحافظة والتي تهدف إلى تعزيز الواقع الامني بعد تشكيل عمليات ميسان .

وقاد الزبيدي قوة أمنية نفذت حملة دهم وتفتيش في قضاء الكحلاء، وناحية بني هاشم في ميسان أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وضبط أنواع مختلفة من الأسلحة والاعتدة.