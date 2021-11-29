عمليات متابعة وتفتيش للمقاهي في ميسان للحد من تعاطي الممنوعات

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الأثنين، عن إجراء عمليات متابعة وتفتيش للمقاهي الشعبية في المحافظة وقالت المديرية في بيان “انها نفذ عملية تفتيش ومتابعة للمقاهي غير المجازة بهدف الحد من تعاطي الممنوعات ومنع الأحداث من دخولها.

وقالت المديرية هنالك اثار سلبية بسبب  انتشار المقاهي والكوفيهات فضلا عن  صالات الالعاب الشعبية غير المجازة وسط الأحياء السكنية في مدينة العمارة

وأشارت الى ان الحملة كانت بامرمباشر من  قائد شرطة المحافظة ،  وبإشراف قائممقام العمارة  ( رائد شامل)  وقد نفذت من قبل مفارز قسم شرطة الأحدث بالاشتراك مع قسمي شرطة البلدة وحطين ومفارز ودوريات شرطة النجدة.  واكدت المديرية بان الحملة شهدت  ممارسة أمنية واسعة لمتابعة الإحداث دون سن (18) عام المتواجدين في المقاهي ومحال الكوفي شوب وصالات الألعاب ، والتأكد من مستمسكاتهم الرسمية ، فضلاً عن أخذ تعهدات خطية على اصحاب المقاهي بعدم السماح للأحداث بدخول الكوفي شوب .

ولفتت الى  ان هذه الحملة مستمرة وتاتي بهدف توفير اجواء سلیمة وامنة للشباب بما يسھم في تعزیز الروح الإیجابیة لدیھم ، كذلك لغرض رصد الظواهر الشاذة وملاحقة العناصر المنحرفة التي تقوم بعمليات ترويج الممنوعات وخصوصاً المواد المخدرة التي تستهدف هذه الشريحة المهمة مستغلة الظروف الاجتماعية والنفسية للبعض منهم .

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