عمليات كربلاء تبدأ بتطهير صحراء الغربية باتجاه الحدود السعودية 

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن رئيس اللجنة الامنية العليا في كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الثلاثاء، إن “قيادة عمليات كربلاء قامت بعملية استباقية أمنية بتطهير 150 كم في عمق الأراضي الصحراوية الغربية المحاذية لمحافظة الانبار وحتى منفذ عرعر السعودي الحدودي لتأمينها من بقايا داعش .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “العملية الامنية شارك فيها طيران الجيش لتطهير المناطق وتوفير أقصى درجات الحماية للمدينة ، وكذلك تعزيز الجهد الأمني خشية من وجود عناصر لداعش في تلك المناطق “.