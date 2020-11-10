عمليات كربلاء تبدأ بتطهير صحراء الغربية باتجاه الحدود السعودية 

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن رئيس اللجنة الامنية العليا في كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الثلاثاء، إن “قيادة عمليات كربلاء قامت بعملية استباقية  أمنية بتطهير 150 كم في عمق الأراضي الصحراوية  الغربية المحاذية لمحافظة الانبار وحتى منفذ عرعر السعودي الحدودي لتأمينها من بقايا داعش .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “العملية الامنية شارك فيها طيران الجيش  لتطهير المناطق وتوفير أقصى درجات الحماية للمدينة ، وكذلك تعزيز الجهد الأمني خشية من وجود عناصر لداعش  في تلك المناطق “.

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