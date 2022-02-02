عمليات سومر تشارك  شرطة ميسان ممارسة امنية بقضاء قلعة صالح

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. نفذت قيادة عمليات سومر بالتعاون مع شرطة ميسان الاربعاء ممارسة امنية لبسط الامن بقضاء قلعة صالح الذي يشهد نزاعات عشائرية مستمرة.

وقالت قيادة شرطة ميسان في بيان ان الممارسة كانت بإشراف قائد عمليات سومر الفريق ق.خ الركن (سعد علي عاتي الحربية) ومعاون قائد شرطة المحافظة العميد (خيون عبدالصاحب )

وأكدت أن القوات الامنية ستواصل تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة في تكثيف عمليات التفتيش عن السلاح والمطلوبين للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة .

يذكر ان قضاء قلعة صالح شهد امس الاول نزاع عشائريا كبيرا خلف قتيلين و 7 جرحى.