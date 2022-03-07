عمليات جوية وبرية لملاحقة المطلوبين في ميسان

 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلن قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي عن قيام قيادة عمليات ميسان و تشكيلاتها  بعمليات دهم وتفتيش تضمّنت القرى المحيطة بناحية العزير التابعة لقضاء قلعة صالح.

وأشار الزبيدي إلى اشتراك طيران الجيش ولواء المشاة السابع والثلاثين للفرقة المدرعة التاسعة، وأفواج الفرقة المشاة السابعة عشرة، في العملية.

وأشار الزبيدي الى ان القوات الأمنية طوقت قرى بالكامل ، مبينا بأنه تم العثور على عدد من الأسلحة والأعتدة.

وأوضح أم  قيادة العمليات ارتأت القيام بعمليات تفتيش مستمرة، لملاحقة المطلوبين للقضاء، في هذه القرى والمناطق التي تكثر فيه النزاعات العشائرية، كونها تهدد السلم الأهلي وأمن المواطن الميساني.

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