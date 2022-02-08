عمليات بغداد : ضبط كدس من المواد المتفجرة جنوب العاصمة

المستقلة /- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، ضبط كدس من المواد المتفجرة جنوب العاصمة.

وذكرت خلية الإعلام الامني في بيان تلقت المستقلة، ان “قيادة عمليات بغداد تواصل تنفيذ واجبات البحث والتفتيش والاستطلاع المسلح وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، حيث تمكنت قوة من اللواء (23) فرقة المشاة السابعة عشر ووفق معلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي مكتب المحمودية من ضبط كدس من المواد المتفجرة في منطقة (أبو حبة) جنوبي بغداد”.

واضافت ان “المواد المتفجرة تحتوي على قنبرة هاون عيار 60 ملم عدد/3 جديد، وصاروخ SPG9 عدد / 3 جديد، ومسطرة تفجير عدد/ 1 مستهلكة، ودائرة كهربائية حجم صغير عدد/ 11، وجهاز مناداة نوع موترلا عدد/1، وجهاز مناداة نوع كينود عدد/1، فضلا عن شاحنة جهاز كينود عدد/1، وكاميرات نوع سامسونك عدد/2”.

وتابعت انه “تم العثور ايضا على مادة C4 نصف كيلو داخل حقيبة نسيجية، وفتيل تفجير بطول نصف متر، وبطارية موبايل سامسونك عدد/1 مستهلكة، وبطارية جافة عدد/1 مستهلكة، بالاضافة الى نطاق عسكري عدد/1″، مشيرا الى انه “تم رفع المواد بدون حادث”.

واشارت الى ان “القوات الامنية وباسناد وكالاتها الاستخبارية اليقضة، تعاهد أبناء شعبنا الأبي على إنها باقية على اهبة الإستعداد والتضحية لمقارعة عصابات الشر والجريمة وعناصر داعش الإرهابية في مختلف قواطع المسؤولية”.