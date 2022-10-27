عمليات بغداد تعلن حالة الانذار (ج) قبيل جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية الجديدة

المستقلة /- أعلنت قيادة عمليات بغداد، دخول جميع القطاعات الامنية، حفظ القانون والشغب والاتحادية والجيش، حالة الانذار القصوى (ج) ابتداء من الساعة السابعة صباح اليوم الخميس.

ويأتي الانذار تزامنا مع جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها بعد الظهر للتصويت على منح الثقة للكابينة الوزارية الجديدة والمنهاج الحكومي.

وبالفعل شوهد انتشار أمني كبير في عدة مناطق ببغداد دون أي قطوعات للجسور والطرق الرئيسة لاسيما القريبة من المنطقة الخضراء والمؤدية إليها حتى الآن.