عمليات بغداد تعتقل مطلوبين من ضمنهم 4 ارهاب وتنصب كاميرات مراقبة في قاطع الرصافة

المستقلة /- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال مطلوبين وضبط أسلحة بعمليات أمنية في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقال إعلام القيادة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، إن “قطعات فرقة المشاة السادسة مستمرة بنهجها التعرضي من خلال نصب السيطرات المؤقتة والمشتركة في تقاطعات الطرق المهمة، ضمن قاطع مسؤوليتها في مناطق شمالي بغداد، لمطاردة الخارجين عن القانون وتطهير المنطقة من بقايا داعش الإرهابي، نتج عنها: ضبط أسلحة غير مرخصة واعتقال المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة”.

وأضاف، “على ضوء معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمين لملاحقة الإرهابيين وبعد مطاردتهم من قبل قوة من الفرقة نفسها تم إيقاع إصابات بليغة ومؤثرة بهم، والعثور على مضافة تابعة لهم ضمن مناطق شمال بغداد تحتوي على 14 جهاز موبايل نوكيا مسلك معد للتفجير، مع تجهيزات عسكرية وعفش منام، اواني للطبخ مع مواد غذائية”.

وأشار، إلى أن “فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت من اعتقال متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، واعتقال ثلاثة من المتهمين بالقتل العمد، وضبط أسلحة كانت بحوزتهم، فضلاً عن اعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بضمنهم متهمين اثنين بترويج العملة المزيفة وضبط بحوزتهم مبلغ قدره 10 مليون دينار عراقي مزورة من فئة العشرة آلاف، كما نفذت واجب بحث وتفتيش تمكنت فيه من مصادرة (11) قطعة سلاح غير مرخص وكمية من العتاد والمخازن، بالإضافة الى الاستمرار بنصب كاميرات المراقبة حيث تم نصب 80 كاميرا في الطرق والمحال التجارية وبالتعاون مع المواطنين ضمن قاطع الرصافة”.

وأوضح البيان، أن “قوة من فرقة المشاة السابعة عشر تمكنت من اعتقال متهم وفق المادة 4/1 إرهاب جنوبي بغداد، ومتهم آخر منتحل صفة ملازم أول في وزارة الداخلية”.

وأكد أن “الفرقة الأولى شرطة اتحادية استمرت بتنفيذ عملياتها الاستباقية ونصب الكمائن بهدف مسك الفضاءات ضمن قاطع المسؤولية، حيث تمكنت خلالها من اعتقال متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، وآخر بالترويج للمواد المخدرة ومتهم آخر بالتزوير، ومتهمين اثنين قاموا بأطلاق العيارات النارية في الهواء ضمن قاطع الرصافة”.

هذا وتمكنت قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال متهمين اثنين بترويج المواد المخدرة، و3 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، واعتقال طرفي مشاجرة وضبط اعتدة ومواد متفجرة خلال عمليات بحث وتفتيش نفذتها في قاطع الكرخ، إضافة الى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة، بحسب البيان.