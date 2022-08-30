عمليات بغداد تستثني شاحنات المواد الغذائية والطبية من حظر التجوال

المستقلة /- قررت قيادة عمليات بغداد، يوم الثلاثاء، استثناء الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وطبية من حظر التجوال الشامل.

وقال مصدر أمني مسؤول في تصريح صحفي و تابعته المستقلة، إن قيادة عمليات بغداد وجهت القادة والآمرين على مداخل بغداد والسيطرات الرئيسية بالسماح للعجلات التي تحمل المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية والمواد الطبية وعجلات الوقود بالدخول الى العاصمة بعد التفتيش الدقيق والتأكد من خلوها من الاسلحة والمواد المتفجرة.

ووجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء الاثنين، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، في جميع محافظات البلاد، واستمرار حظر التجوال الشامل، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة وصدامات المنطقة الخضراء.

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