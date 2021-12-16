عمليات بغداد : اغلاق قاعات ونوادي ليلية مخالفة لتعليمات وضوابط هيئة السياحة

المستقلة /- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اغلاق قاعات ونوادي ليلية مخالفة لتعليمات وضوابط هيئة السياحة.

وقالت القيادة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، إنه “بهدف تعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة تستمر قيادة عمليات بغداد ومن خلال المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وبدعم واسناد من قبل الأجهزة والوكالات الاستخبارية بتنفيذ عملياتها المتمثلة بواجبات البحث والتفتيش والمتابعة الميداينة ضمن المناطق السكنية في مختلف قواطع المسؤولية بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، حيث تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر شرطة اتحادية ومفرزة من الامن السياحي بغلق قاعتين ليلية وذلك لمخالفتهم تعليمات وضوابط هيئة السياحة ضمن منطقة الكرادة بالاضافة الى اعتقال مطلوب وفق المادة 389 ق.ع (جرائم القمار) في منطقة البتاويين”.

 

وأضافت “في حين تمكنت قوة من اللواء الثامن شرطة اتحادية مع مفارز الامن السياحي ومكتب استخبارات الكاظمية من غلق ثلاث فنادق لعدم وجود اجازة ممارسة المهنة ومخالفة قوانين وتعليمات وضوابط هيئة السياحة ضمن منطقة الكاظمية المقدسة”.

 

وأكدت القيادة “تسليم الملقى القبض عليه الى الجهات ذات الاختصاص”.

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